Собаки начали массово убивать косуль под Воронежем

В воскресенье, 14 января, стая бродячих собак напала на косулю возле лагеря Кировец под Воронежем. С вероятностью 99% копытное погибнет от множества полученных глубоких ран.
По словам инспектора заповедника, за прошлую неделю это был далеко не первый случай — только на заповедной территории зафиксировали около пяти таких случаев, еще две косули погибли от рук браконьеров. Высокий снег не позволяет копытным спастись от преследования. Среди собак, которые гнали косулю были животные с ошейником и даже гончая. Об этом рассказали в Центре защиты животных «Наша природа».
До этого сообщение о косуле, убитой собаками, поступило волонтерам центра 7 января из Рамони.
— В дикой природе собака как вид не существует, и, попав на улицу, она не станет дикой. А значит, что для природы собака — инвазивный вид. Она притесняет диких обитателей по территории, корму, а также, как хищник, наносит урон биоразнообразию, — пояснили представители центра.
Волонтеры подчеркнули, что не считают убийство бродячих собак выходом из ситуации и не продвигают инициативу их эвтаназии.
— Решения могут быть разными. Самый гуманный выход — создание федеральной сети приютов, где собак из леса будут содержать до конца жизни или пристраивать в добрые руки. Второе — это повышение грамотности населения и уровня ответственности за своих питомцев, ведь собаки оказываются на улице по вине людей. Для устранения этой причины понадобятся строгий и повсеместный контроль, усовершенствование законов, разработка системы штрафов, -заявили в Центре защиты животных «Наша природа».
Ранее стали известны новые предположительные сроки открытия муниципального приюта для бездомных собак на улице Балашовской. Для запуска объекта среди прочего требуется закончить организацию водо- и теплоснабжения, закончить внутреннюю отделку и монтаж неотапливаемых вольеров. В ближайшее время на эти работы будут объявлены торги. РИА «Воронеж» рассказывало, что завершить все мероприятия планируется этой весной.