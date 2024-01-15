Собаки начали массово убивать косуль под Воронежем

По словам инспектора заповедника, за прошлую неделю это был далеко не первый случай — только на заповедной территории зафиксировали около пяти таких случаев, еще две косули погибли от рук браконьеров. Высокий снег не позволяет копытным спастись от преследования. Среди собак, которые гнали косулю были животные с ошейником и даже гончая. Об этом рассказали в Центре защиты животных «Наша природа».