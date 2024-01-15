На минчанку возле дома напал нетрезвый мужчина

Заявительница рассказала, что возвращалась домой и увидела возле подъезда пьяного мужчину. Женщина решила подождать, пока незнакомец зайдет в подъезд и поднимется в нужную квартиру. Но мужчина внезапно направился в сторону минчанки и напал на нее. Фигурант схватил женщину за шею, после чего усадил на скамейку и нанес несколько ударов рукой в область головы.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили личность нападавшего и задержали его. 56-летний минчанин свое поведение объяснил тем, что был пьян.



По данному факту возбуждено уголовное дело за совершение хулиганства.