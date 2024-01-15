Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

На минчанку возле дома напал нетрезвый мужчина

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заводское РУВД столицы обратилась жительница района, на которую возле дома напал незнакомец. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Заявительница рассказала, что возвращалась домой и увидела возле подъезда пьяного мужчину. Женщина решила подождать, пока незнакомец зайдет в подъезд и поднимется в нужную квартиру. Но мужчина внезапно направился в сторону минчанки и напал на нее. Фигурант схватил женщину за шею, после чего усадил на скамейку и нанес несколько ударов рукой в область головы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили личность нападавшего и задержали его. 56-летний минчанин свое поведение объяснил тем, что был пьян.

По данному факту возбуждено уголовное дело за совершение хулиганства.