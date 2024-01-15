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В Иркутске полицейские разыскивают пропавшего десятиклассника

В Иркутске полицейские разыскивают пропавшего десятиклассника. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.
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Источник: ГУ МВД

Известно, что 17-летний Кирилл Шевченко ушел из дома и перестал выходить на связь с родными и близкими. Установлено, что в последний парня раз видели вчера вечером в микрорайоне Юбилейный около дома № 35.

Приметы: рост 174 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые до плеч, носит очки для зрения в черной оправе.

Юноша может находиться в любом районе Иркутска и вероятно дезориентирован. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Кирилла Шевченко, полицейские призывают незамедлительно сообщить об этом, позвонив по номеру дежурной части 42−04−51, ответственного оперативника +7 924 608 8892 или 02 (102 с мобильного).