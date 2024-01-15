В Иркутске полицейские разыскивают пропавшего десятиклассника

Известно, что 17-летний Кирилл Шевченко ушел из дома и перестал выходить на связь с родными и близкими. Установлено, что в последний парня раз видели вчера вечером в микрорайоне Юбилейный около дома № 35.
Приметы: рост 174 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые до плеч, носит очки для зрения в черной оправе.
Юноша может находиться в любом районе Иркутска и вероятно дезориентирован. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Кирилла Шевченко, полицейские призывают незамедлительно сообщить об этом, позвонив по номеру дежурной части 42−04−51, ответственного оперативника +7 924 608 8892 или 02 (102 с мобильного).