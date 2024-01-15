Тело мужчины нашли в квартире многоэтажки на Титова в Новосибирске

Об этом на своей странице в ВК сообщили спасатели МАСС.
Спасателей вызвали на предполагаемое место происшествия, поскольку сибиряк долгое время не выходил на связь, а дверь в его квартиру была заблокирована.
Когда спасатели обеспечили доступ в помещение, они обнаружили внутри мужчину 1969 года рождения без признаков жизни.
Тело было передано сотрудникам полиции. Обстоятельства смерти 54-летнего новосибирца устанавливаются.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске под окнами многоэтажки нашли рождественский труп сибиряка.