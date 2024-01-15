В Казани любительский матч по футболу закончился дракой

Турнир футбольной открытой любительской лиги в Казани закончился дракой. Видео инцидента публикует ТК Mash Iptash. Горячие парни из ближнего зарубежья сначала мирно играли, за действом внимательно следили болельщики обеих команд. На поле шло противостояние ФК «Азия» и ФК TJK.
В какой-то момент страсти накалились до предела, игроки одной из команд нарушили правила, но судья не свистнул, как полагается при таких случаях. Тогда на бедолагу набросились с кулаками болельщики, они же стали бить игроков противоположной команды. В итоге началась драка, в которой принимали участие судья, болельщики, игроки из обеих команд. Благо, матч был остановлен, а нарушителей порядка быстро угомонили.