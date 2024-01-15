В Казани любительский матч по футболу закончился дракой

В какой-то момент страсти накалились до предела, игроки одной из команд нарушили правила, но судья не свистнул, как полагается при таких случаях. Тогда на бедолагу набросились с кулаками болельщики, они же стали бить игроков противоположной команды. В итоге началась драка, в которой принимали участие судья, болельщики, игроки из обеих команд. Благо, матч был остановлен, а нарушителей порядка быстро угомонили.