В Ташкенте ночью загорелось кафе — видео

Сегодня, 15 января, в 02:51 в УЧС Ташкента поступило сообщение о пожаре в кафе, расположенном на улице Осиё в Юнусабадском районе столицы.
В 02:55 на место происшествия прибыли 5 пожарно-спасательных расчетов. В 03:04 огонь был локализован, в 03:09 — полностью ликвидирован.
В результате пожара было уничтожено около 150 квадратных метров помещения. Также от огня пострадала крыша и потолок здания.
Отмечается, что погибших и пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего и размер материального ущерба.