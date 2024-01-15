«Просят забрать посылку с “Белпочты”. Белорусов предупредили о мошенничестве, связанном с работой почты

Так, белорусам приходят СМС-сообщения якобы от «Белпочты», в которых сообщают о поступлении посылки на склад. Однако мошенники пишут, что доставить посылку по адресу нельзя из-за якобы недостающей информации. Когда человек переходит по ссылке, он попадает на фишинговый ресурс, и после ввода личных данных лишается средств на карте.