«Просят забрать посылку с “Белпочты”. Белорусов предупредили о мошенничестве, связанном с работой почты

В Беларуси набирает обороты новое мошенничество, связанное с «Белпочтой», предупреждают в Банковском процессинговом центре.
Так, белорусам приходят СМС-сообщения якобы от «Белпочты», в которых сообщают о поступлении посылки на склад. Однако мошенники пишут, что доставить посылку по адресу нельзя из-за якобы недостающей информации. Когда человек переходит по ссылке, он попадает на фишинговый ресурс, и после ввода личных данных лишается средств на карте.
В Процессинговом центре рекомендовали внимательно изучать содержание таких СМС и номера отправителей, так как, как правило, они приходят с иностранных номеров. А, если посылку человек не ждет, то тем более не стоит верить в содержимое рассылки.
Лучше для уточнения информации сходить в ближайшее почтовое отделение, а статус посылки самостоятельно проверить на официальном сайте «Белпочты».