Зарезал одного и ранил двоих: в Челябинске будут судить молодого мужчину, устроившего поножовщину на Кировке

В Челябинске в суд передали уголовное дело горожанина, устроившего поножовщину на улице Кирова. Как сообщили в региональной прокуратуре, 21-летнего мужчину обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух человек в связи с выполнением общественного долга. По версии следствия, челябинец зарезал незнакомца и ранил пытавшихся его задержать свидетелей.
Страшная сцена разыгралась в октябре 2023 года рядом с баром на пересечении улиц Кирова и Труда. Подвыпивший парень поссорился с незнакомцем. Словесной перепалкой конфликт не ограничился. Пьяный челябинец бросился на оппонента с ножом, бил в лицо и грудь, а потом бросился на утек.
Двое друзей раненого попытались задержать агрессора, но тот продолжал размахивать ножом. Одного из противников он дважды ранил в спину, второго ударил в бок. Однако друзья не сдавались. А вскоре подоспели полицейские и задержали дебошира.
Раненого в грудь мужчину успели довезти до больницы, но там он почти сразу же умер. Порезы, которые получили двое друзей, позже квалифицировали как легкий вред здоровью.
Вскоре после убийства решили устроить полицейские рейды по питейным заведениям на Кировке.