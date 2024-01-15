Зарезал одного и ранил двоих: в Челябинске будут судить молодого мужчину, устроившего поножовщину на Кировке

В Челябинске в суд передали уголовное дело горожанина, устроившего поножовщину на улице Кирова. Как сообщили в региональной прокуратуре, 21-летнего мужчину обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух человек в связи с выполнением общественного долга. По версии следствия, челябинец зарезал незнакомца и ранил пытавшихся его задержать свидетелей.