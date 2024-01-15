Водитель грузовика погиб, врезавшись в столб под Волгоградом

Смертельное ДТП произошло на старый Новый год в Михайловском районе. Грузовик «ГАЗ» около восьми часов вечера 14 января на скорости врезался опору ЛЭП в хуторе Демочкин. Водитель погиб на месте аварии, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.