Стала известна причина аварии под Волгоградом с четырьмя искалеченными

Пресс-служба волгоградского главка МВД раскрыла подробности дорожно-транспортного происшествия под Камышином, в которой были искалечены четыре человека. По данным ведомства, авария случилась сразу после полуночи на 506-м километре трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград».
Водитель Chevrolet — 36-летний мужчина — выезжал с второстепенной дороги и не пропустил грузовой автомобиль FAW. Водитель фуры не пострадал, досталось лишь тем, кто находился в легковой иномарке. И сам ее владелец, находившийся за рулем, и три его пассажирки 33-х и 39-ти лет оказались в больнице с серьезными травмами.
У всех четверых поврежден череп, сотрясение головного мозга, у водителя сломаны ребра, у женщин пострадали таз, грудная клетка и позвоночник.