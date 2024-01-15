Стала известна причина аварии под Волгоградом с четырьмя искалеченными

Водитель Chevrolet — 36-летний мужчина — выезжал с второстепенной дороги и не пропустил грузовой автомобиль FAW. Водитель фуры не пострадал, досталось лишь тем, кто находился в легковой иномарке. И сам ее владелец, находившийся за рулем, и три его пассажирки 33-х и 39-ти лет оказались в больнице с серьезными травмами.