Судебного пристава нашли мертвым на Васильевском острове

На Васильевском острове в Петербурге нашли мертвым судебного пристава. Он погиб из-за огнестрельного ранения. Рядом с телом недалеко от районного суда обнаружили табельное оружие. Предполагается, что все случилось за воротами учреждения, вне видимости камер. Информацию 15 января подтвердил источник Spb.kp.ru.
— Найдено тело судебного пристава, — говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, в том числе криминалисты. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.
Напомним, в Петербурге кондуктор попала в больницу после драки с тремя пассажирами, которые не оплатили проезд. У женщины диагностировали ушибы. Сотрудники правоохранительных органов ищут хулиганов, которые напали на 59-летнюю петербурженку в трамвае.