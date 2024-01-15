Судебного пристава нашли мертвым на Васильевском острове

На Васильевском острове в Петербурге нашли мертвым судебного пристава. Он погиб из-за огнестрельного ранения. Рядом с телом недалеко от районного суда обнаружили табельное оружие. Предполагается, что все случилось за воротами учреждения, вне видимости камер. Информацию 15 января подтвердил источник Spb.kp.ru.