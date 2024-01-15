Сбой в движении поездов произошел на синей ветке метро Петербурга утром 15 января

Неприятная ситуация произошла для пассажиров петербургского метрополитена, которые утром 15 января спешат на учебу и работу. По словам местных жителей, на синей ветке произошел сбой в движении поездов. Поэтому ждать прибытия вагонов на станцию приходилось дольше обычного.
— В сторону станции метро «Удельная» поезда следуют с увеличенным интервалом, — рассказала spb.kp.ru одна из пассажирок.
С чем связана возникшая ситуация, неизвестно. Но обычно такие сбои устраняют довольно быстро.
Добавим, что скоро на синей ветке городской подземке станет на одну станцию меньше. Речь идет об «Удельной». Дело в том, что ее собрались капитально отремонтировать, а так как станция имеет только один наклонный ход, то ее полностью закроют на время проведения работ. А они должны начаться уже в первом квартале 2024 года.