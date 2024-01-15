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Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь из Екатеринбурга

Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» который должен был вылететь из Екатеринбурга прервал взлет. Рейс должен был отправиться из «Кольцово» в Сочи, но по техническим причинам вылет не состоялся.

«[Инцидент произошел] 15 января 2023 в 07.33 (мск) в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово). Прерванный взлет нестабильные обороты первого двигателя», — говорится в сообщении telegram-канала Avianincident.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации заметки ответ получен не был.