Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь из Екатеринбурга

Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» который должен был вылететь из Екатеринбурга прервал взлет. Рейс должен был отправиться из «Кольцово» в Сочи, но по техническим причинам вылет не состоялся.