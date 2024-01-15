«[Инцидент произошел] 15 января 2023 в 07.33 (мск) в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово). Прерванный взлет нестабильные обороты первого двигателя», — говорится в сообщении telegram-канала Avianincident.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации заметки ответ получен не был.
Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь из Екатеринбурга
Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» который должен был вылететь из Екатеринбурга прервал взлет. Рейс должен был отправиться из «Кольцово» в Сочи, но по техническим причинам вылет не состоялся.
«[Инцидент произошел] 15 января 2023 в 07.33 (мск) в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово). Прерванный взлет нестабильные обороты первого двигателя», — говорится в сообщении telegram-канала Avianincident.