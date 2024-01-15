Ребенок попал в больницу после катания на тюбинге

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Восьмилетнего мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами головы в Логойске после несчастного случая при катании с горки на тюбинге, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
Инцидент в районном центре произошел днем в воскресенье 14 января, когда двоюродные братья восьми и одиннадцати лет катались на тюбингах с горки.
После обеда, когда дети возвращались домой, младший предложил продолжить забаву в лесу, но при спуске с опасной горы тюбинг выскочил из-под ребенка, мальчик упал на землю и покатился вниз.
«От удара малолетний потерял сознание. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала мальчика с тяжелыми черепно-мозговыми травмами».
Следователь вместе со специалистами УГКСЭ по Минской области осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Отмечается, что все обстоятельства случившегося будут установлены Логойским районным отделом Следственного комитета.
Коварный тюбинг
Ранее заместитель заведующего по учебно-методической работе кафедры травматологии и ортопедии Белорусского государственного медицинского университета Иван Довгалевич рассказал, что наиболее опасные травмы у детей связаны с катанием на тюбингах.
Во многом это обусловлено тем, что в основном они выбирают для этой зимней забавы не специально подготовленные трассы, а идут на «спонтанные» горки, которые к тому же бывают в непосредственной близости от проезжей части.