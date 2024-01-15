В Крыму наркоторговец хранил порох: его посадили на 11 лет

Мужчина решил незаконно заработать и для этого во дворе в селе Переваловка высадил 60 кустов конопли. Однако фигуранта задержали сотрудники ФСБ. В ходе обыска у крымчанина нашли более 200 грамм каннабиса, а также банку, в которой было более 170 грамм пороха.