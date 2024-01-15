В Крыму наркоторговец хранил порох: его посадили на 11 лет

В Судаке жителя Крыма признали виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, культивировании растений, содержащих наркотики, а также в покушении на сбыт их частей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Мужчина решил незаконно заработать и для этого во дворе в селе Переваловка высадил 60 кустов конопли. Однако фигуранта задержали сотрудники ФСБ. В ходе обыска у крымчанина нашли более 200 грамм каннабиса, а также банку, в которой было более 170 грамм пороха.
Были возбуждены уголовные дела. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. В прокуратуре уточнили, что отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. В надзорном ведомстве добавили, что мужчину оштрафовали. О сумме, которую тот должен заплатить, не сообщается.
— Приговор не вступил в законную силу, — говорится в сообщении.