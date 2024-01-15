В Новосибирске произошло массовое ДТП с участием трех легковушек

— 28-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Mark II, двигался по улице Жуковского. При перестроении столкнулся с попутным Lexus RX 450n под управлением 31-летнего водителя. После этого Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась со встречным Suzuki Vitara под управлением 27-летнего водителя, — сообщили в региональном УГИБДД.