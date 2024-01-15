Спецназ со стрельбой задержал руководителя предприятия за взятку

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Оперативники и спецназ задержали в столице руководителя одного из ведущих предприятий Минска за получение взятки, бойцам СОБРа пришлось стрелять по колесам его автомобиля, об этом рассказали в ГУБОПиК.
Сотрудниками МВД на постоянной основе выявляются и пресекаются факты деловой коррупции.
«Оперативники 5-го управления (по Минску) ГУБОПиК МВД совместно с бойцами СОБРа за получение взятки в особо крупном размере задержали должностное лицо одного из ведущих предприятий Минска».
Там отметили, что отец задержанного и двое посредников также водворены в изолятор временного содержания.
В МВД сообщили, что при задержании подозреваемый оказал сопротивление, попытался сесть в автомобиль и скрыться.
«Для остановки автомобиля были произведены выстрелы по колесам», — отметил начальника 5 управления (по Минску) ГУБОПиК МВД Сергей Новик.