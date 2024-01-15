Спецназ со стрельбой задержал руководителя предприятия за взятку

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Оперативники и спецназ задержали в столице руководителя одного из ведущих предприятий Минска за получение взятки, бойцам СОБРа пришлось стрелять по колесам его автомобиля, об этом рассказали в ГУБОПиК.