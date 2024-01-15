В МЧС назвали причину пожара в мини-отеле в Казани

КАЗАНЬ, 15 янв — РИА Новости. Короткое замыкание электрической вытяжки мангала стало, по предварительным данным, причиной пожара в казанском мини-отеле «Астория», сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
По информации ГУМЧС, в 14.08 воскресенья поступило сообщение о пожаре по улице Павлюхина, 112 А в Казани. Горела кровля здания, где расположены банкетный зал и мини-отель «Астория». В 16.12 пожар был потушен, его площадь превысила 900 квадратных метров. Пострадавших нет. До приезда пожарных самостоятельно покинули здание семь человек.
«Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (короткое замыкание электрической вытяжки мангала, которое привело к возгоранию внутри вытяжной трубы, в результате чего загорелась кровля)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дознаватели государственного пожарного надзора совместно с экспертами судебно-экспертного учреждения «Испытательная пожарная лаборатория по Республике Татарстан» проводят дополнительный осмотр места пожара в светлое время суток.
По информации МЧС, здание было оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и программно-аппаратным комплексом «Стрелец-мониторинг», которые находились в исправном состоянии и в ходе пожара сработали в полном объеме.