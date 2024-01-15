В МЧС назвали причину пожара в мини-отеле в Казани

По информации ГУМЧС, в 14.08 воскресенья поступило сообщение о пожаре по улице Павлюхина, 112 А в Казани. Горела кровля здания, где расположены банкетный зал и мини-отель «Астория». В 16.12 пожар был потушен, его площадь превысила 900 квадратных метров. Пострадавших нет. До приезда пожарных самостоятельно покинули здание семь человек.