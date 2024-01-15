Два человека скончались от отравления угарным газом в ВКО

«В ходе сбора материалов по данному факту было установлено, что отравление угарным газом было получено по причине несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи на твердом топливе, а именно произошел выход топочных газов из трещин отопительной печи, без возникновения пожара», — отметили в ДЧС.