Два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома в Бресте

15 января в 1.55 спасателям сообщили о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Бресте на ул. Ленинградской. На месте пожара обнаружили погибших хозяина 1974 года рождения и его гостя 1961 года рождения.



Еще одного мужчину 1960 года удалось спасти работникам МЧС. Кроме того, отравление продуктами горения получил брат хозяина 1987 года рождения. Мужчин доставили в больницу.



В настоящее время устанавливаются причины пожара и гибели.