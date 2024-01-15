15 января в 1.55 спасателям сообщили о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Бресте на ул. Ленинградской. На месте пожара обнаружили погибших хозяина 1974 года рождения и его гостя 1961 года рождения.
Еще одного мужчину 1960 года удалось спасти работникам МЧС. Кроме того, отравление продуктами горения получил брат хозяина 1987 года рождения. Мужчин доставили в больницу.
В настоящее время устанавливаются причины пожара и гибели.
Два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома в Бресте
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли и двое пострадали при пожаре в квартире жилого дома в Бресте. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
15 января в 1.55 спасателям сообщили о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Бресте на ул. Ленинградской. На месте пожара обнаружили погибших хозяина 1974 года рождения и его гостя 1961 года рождения.