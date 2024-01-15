Как в Петербурге тушили огромный пожар на складе Wildberries: рухнувшее здание и пропавшие без вести

В петербургском управлении МЧС рассказали, что пострадавших в пожаре нет и сообщений о погибших в ведомство не поступало. Однако во время эвакуации некоторые сотрудники забыли свои телефоны на складе. Сейчас компания устанавливает с ними связь. Для этого была запущена горячая линия для работников и их близких. Ее номер: +7 495 775−55−57 .