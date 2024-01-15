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Как в Петербурге тушили огромный пожар на складе Wildberries: рухнувшее здание и пропавшие без вести

В Петербурге на минувших выходных сгорел крупный склад маркетплейса Wildberries. Пострадавших нет, однако некоторые сотрудники числятся пропавшими. Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело, а тысячи россиян из-за происшествия останутся без ожидаемых посылок. Подробнее об операции по ликвидации возгорания и последствиях — в материале «ФедералПресс».
Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как начался пожар на складе Wildberries в Петербурге.

Пожар на складе маркетплейса Wildberries на Московском шоссе, 153 в петербургском районе Шушары начался 13 января. Ориентировочное время возгорания — 07:40. Сначала сложность тушения оценили по максимально возможному уровню — пятому. Спасти здание от обрушения не удалось.

Возгорание удалось ликвидировать лишь через 30 часов — 14 января в 14:22, пишет «АБН 24». После этого спасатели продолжили проливку и начали разбирать конструкции склада. Загрязнений воздуха в прилегающих районах Северной столицы не обнаружили.

На момент начала пожара на складе находилось 1617 человек. Площадь здания составляла 105,8 тысячи квадратных метров, отмечают в Госстройнадзоре. Склад принимал товары от поставщиков и после распределял их на точки выдачи в регионах. Также он выполнял транзитную функцию для столичных товаров.

Сейчас заказы направляются в другие города напрямую, минуя Петербург.

Уголовное дело по инициативе Бастрыкина

Пожар на складе Wildberries вызвал интерес у главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Он поручил петербургским следователям возбудить уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями и оперативно доложить обо всем, что удастся установить во время расследования. Следователи работали на месте возгорания.

В СК добавили, что в результате пожара были уничтожены все хранившиеся на складе товары.

Пропавшие из-за пожара на складе

В петербургском управлении МЧС рассказали, что пострадавших в пожаре нет и сообщений о погибших в ведомство не поступало. Однако во время эвакуации некоторые сотрудники забыли свои телефоны на складе. Сейчас компания устанавливает с ними связь. Для этого была запущена горячая линия для работников и их близких. Ее номер: +7 495 775−55−57.

На данный момент маркетплейс не может установить местонахождение 12 своих сотрудников. Накануне найти не удавалось 54 человека, которые находились на складе во время возгорания.

Новый сортировочный пункт в Петербурге планируют открыть в течение двух недель. С сегодняшнего дня Wildberries обещает начать выплачивать компенсацию продавцам, которые понесли убытки из-за пожара на складе. Сейчас специалисты компании оценивают ущерб в каждом конкретном случае.

Ранее «ФедералПресс» писал, что пожаром в ангаре у сгоревшего склада Wildberries в Петербурге заинтересовалась прокуратура.

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