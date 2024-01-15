Как в Петербурге тушили огромный пожар на складе Wildberries: рухнувшее здание и пропавшие без вести

Как начался пожар на складе Wildberries в Петербурге.
Пожар на складе маркетплейса Wildberries на Московском шоссе, 153 в петербургском районе Шушары начался 13 января. Ориентировочное время возгорания — 07:40. Сначала сложность тушения оценили по максимально возможному уровню — пятому. Спасти здание от обрушения не удалось.
Возгорание удалось ликвидировать лишь через 30 часов — 14 января в 14:22, пишет «АБН 24». После этого спасатели продолжили проливку и начали разбирать конструкции склада. Загрязнений воздуха в прилегающих районах Северной столицы не обнаружили.
На момент начала пожара на складе находилось 1617 человек. Площадь здания составляла 105,8 тысячи квадратных метров, отмечают в Госстройнадзоре. Склад принимал товары от поставщиков и после распределял их на точки выдачи в регионах. Также он выполнял транзитную функцию для столичных товаров.
Сейчас заказы направляются в другие города напрямую, минуя Петербург.
Уголовное дело по инициативе Бастрыкина
Пожар на складе Wildberries вызвал интерес у главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Он поручил петербургским следователям возбудить уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями и оперативно доложить обо всем, что удастся установить во время расследования. Следователи работали на месте возгорания.
В СК добавили, что в результате пожара были уничтожены все хранившиеся на складе товары.
Пропавшие из-за пожара на складе
В петербургском управлении МЧС рассказали, что пострадавших в пожаре нет и сообщений о погибших в ведомство не поступало. Однако во время эвакуации некоторые сотрудники забыли свои телефоны на складе. Сейчас компания устанавливает с ними связь. Для этого была запущена горячая линия для работников и их близких. Ее номер:
На данный момент маркетплейс не может установить местонахождение 12 своих сотрудников. Накануне найти не удавалось 54 человека, которые находились на складе во время возгорания.
Новый сортировочный пункт в Петербурге планируют открыть в течение двух недель. С сегодняшнего дня Wildberries обещает начать выплачивать компенсацию продавцам, которые понесли убытки из-за пожара на складе. Сейчас специалисты компании оценивают ущерб в каждом конкретном случае.
Ранее «ФедералПресс» писал, что пожаром в ангаре у сгоревшего склада Wildberries в Петербурге заинтересовалась прокуратура.