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Языки пламени и черный дым: троллейбус загорелся на остановке в Братске

Очевидцы поделились видео в соцсетях.
Языки пламени и черный дым: троллейбус загорелся на остановке в Братске
Источник: кадр видео

Очевидцы сообщили о возгорании нового троллейбуса на остановке БЛПК в Братске. На появившемся в соцсетях видео видно, как огонь полностью охватил транспорт. На месте работают пожарные. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Напомним, что в ноябре стало известно о том, что в Братск поставили экологичный общественный транспорт, который приобрели по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Более чем на 1 млрд рублей закупили в 2023 году 20 современных низкопольных троллейбусов и 36 низкопольных автобусов.

В материале использовано видео из тг-канала (18+) «Инцидент. Иркутск».

пожары