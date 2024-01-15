Языки пламени и черный дым: троллейбус загорелся на остановке в Братске

Напомним, что в ноябре стало известно о том, что в Братск поставили экологичный общественный транспорт, который приобрели по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Более чем на 1 млрд рублей закупили в 2023 году 20 современных низкопольных троллейбусов и 36 низкопольных автобусов.