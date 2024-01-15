В Новосибирске вспыхнули мебельный цех и частный дом

В Дзержинском районе Новосибирска загорелись мебельный цех и частный дом. Пожар произошел около 15:00 на улице Партизанская, 194.
— Горело здание мебельного цеха. Внутри находятся станки и комплектующие элементы. К помещению пристроен гаражный бокс, к боксу пристроен частный дом, все находится под общей крышей, — пояснили в МЧС по региону.
Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Ликвидировать горение удалось спустя 50 минут.
Пожарные эвакуировали газовый баллон на 50 литров. До приезда спасателей место пожара покинули четыре рабочих, пострадавших нет.