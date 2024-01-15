Суд приговорил директора института РАНХиГС к пяти годам условно за растрату

Барцица признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Помимо условного срока, ему был назначен штраф в размере 1 млн руб. Суд изменил Барцицу меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.
Барциц был арестован в 2020 г. по делу о мошенничестве в особо крупном размере, тогда ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Барциц признал вину и полностью возместил ущерб. ТАСС писал, что ФСБ пресекла схему хищения денег в РАНХиГС, в которой участвовали преподаватели и административный персонал вуза.
Летом 2022 г. ректора РАНХиГС Владимира Мау задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Он стал фигурантом дела экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. 14 октября 2022 г. адвокат Мау сообщил о прекращении уголовного дела против ректора РАНХиГС.