Суд приговорил директора института РАНХиГС к пяти годам условно за растрату

Барциц был арестован в 2020 г. по делу о мошенничестве в особо крупном размере, тогда ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Барциц признал вину и полностью возместил ущерб. ТАСС писал, что ФСБ пресекла схему хищения денег в РАНХиГС, в которой участвовали преподаватели и административный персонал вуза.