В Новосибирске депутаты предложили ввести режим ЧС из-за коммунальной катастрофы

Депутат отметил, что проблемы с отоплением остаются в наиболее проблемных домах и требуют серьезных вмешательств. По его мнению, введение режима ЧС позволит властям оперативно выделять средства на ремонт систем и предоставление калориферов для населения, а также организацию эвакуации и обеспечение нужд маломобильных граждан, детей и пенсионеров.