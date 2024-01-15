В Новосибирске депутаты предложили ввести режим ЧС из-за коммунальной катастрофы

В Новосибирске депутаты горсовета Александр Бурмистров и Яков Новосёлов обратились к прокурору региона с требованием введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) после коммунальной аварии 11 января. Видеообращение опубликовано на странице Бурмистрова во «ВКонтакте».
Депутат отметил, что проблемы с отоплением остаются в наиболее проблемных домах и требуют серьезных вмешательств. По его мнению, введение режима ЧС позволит властям оперативно выделять средства на ремонт систем и предоставление калориферов для населения, а также организацию эвакуации и обеспечение нужд маломобильных граждан, детей и пенсионеров.
С другой стороны, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Аверьяскин считает, что оснований для введения режима ЧС нет, поскольку не произошло чрезвычайных ситуаций.