В Челябинске росгвардейцы задержали уклониста от военной службы

«К прибывшим росгвардейцам обратилась сотрудница отдела. Она указала на гражданина и пояснила, что при проверке по базам данных обнаружила выставленный на него розыск, после чего и нажала кнопку тревожной сигнализации», — говорится в комментарии пресс-службы.