В Челябинске росгвардейцы задержали уклониста от военной службы

Сообщается, что сотрудники группы задержания управления вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в отделе по вопросам миграции ОП «Ленинский».
«К прибывшим росгвардейцам обратилась сотрудница отдела. Она указала на гражданина и пояснила, что при проверке по базам данных обнаружила выставленный на него розыск, после чего и нажала кнопку тревожной сигнализации», — говорится в комментарии пресс-службы.
В дальнейшем было установлено, что парня 2002 года рождения разыскивают в Миассе, он уклонился от воинской службы.
Молодой человек передан сотрудникам отдела полиции «Ленинский» для дальнейшего разбирательства.