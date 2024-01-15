В Прикамье простились с Дмитрием Липиным, героически погибшим в бою на СВО

Жители Чусового Пермского края 15 января простились с 38-летним Дмитрием Липиным, героически погибшим в бою на СВО, сообщил глава Чусовского округа Сергей Белов.
Дмитрий Липин родился 26 июня 1985 года в Чусовом. Окончив девять классов школы, он поступил в ПТУ № 9, обучился на станочника широкого профиля. Позже Дмитрий десять лет проработал на Чусовском металлургическом заводе — в заводской лаборатории и в управлении по безопасности труда. В 2018 году его приняли на работу в стрелковую команду станции Чусовской.
После начала СВО Дмитрий заключил контракт о прохождении военной службы в должности «стрелок-сапер» восьмой десантно-штурмовой роты.
14 декабря Дмитрий Липин, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб в бою. За проявленный героизм при выполнении специальных задач бойца наградили Орденом Мужества посмертно.
«Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Дмитрия. Вечная память Герою, защитнику Отечества», — говорится в сообщении Сергея Белова.
Дмитрий был женат, у него остались дочь и сын.