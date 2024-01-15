В Прикамье простились с Дмитрием Липиным, героически погибшим в бою на СВО

Дмитрий Липин родился 26 июня 1985 года в Чусовом. Окончив девять классов школы, он поступил в ПТУ № 9, обучился на станочника широкого профиля. Позже Дмитрий десять лет проработал на Чусовском металлургическом заводе — в заводской лаборатории и в управлении по безопасности труда. В 2018 году его приняли на работу в стрелковую команду станции Чусовской.