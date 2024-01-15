В Омске в течение часа в двух ДТП пострадали 2 мальчика

Так, около 18:15 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Химиков. Там в районе дома № 38 водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Mazda. В результате в больницу был доставлен пассажир Mazda, мальчик 2013 года рождения.