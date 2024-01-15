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КАМАЗ выехал на «встречку» и спровоцировал ДТП на трассе в Ростовской области

Есть пострадавший.

Сегодня, 15 января, на 51 км автодороги «Новороссия» в Неклиновском районе, водитель КАМАЗа с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения с учетом сложных погодных условий, выехал на встречную полосу движения и спровоцировал ДТП. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.

— По предварительным данным, водитель КАМАЗа с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения с учетом сложных погодных условий, допустил занос автомобиля с выездом на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимися во встречном направлении автомобилем МАН с полуприцепом, после чего на полуприцеп произошел наезд другого грузового автомобиля Volvo Truck, — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля Volvo, транспортные средства получили механические повреждения.

ГИБДД