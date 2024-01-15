КАМАЗ выехал на «встречку» и спровоцировал ДТП на трассе в Ростовской области

— По предварительным данным, водитель КАМАЗа с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения с учетом сложных погодных условий, допустил занос автомобиля с выездом на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимися во встречном направлении автомобилем МАН с полуприцепом, после чего на полуприцеп произошел наезд другого грузового автомобиля Volvo Truck, — говорится в сообщении.