Пожар произошел на Нижегородском опытно-экспериментальном заводе

Пожар произошел на опытно-экспериментальном заводе в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение о возгорании на предприятии на улице Березовская, 82а поступило спасателям после полудня. На место прибыли 51 пожарный с 12 единицами техники.
Выяснилось, что загорелся одноэтажный склад по хранению полиэтиленовой продукции. При этом здание стоит отдельно от корпусов завода.
В 13:34 пожар удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров. Никто не пострадал.
«На месте пожара работают дознаватели по выяснению причин пожара», — говорится в сообщении.
Ранее сайт Pravda-nn.ru сообщал, что трех человек спасли и 23 эвакуировали на пожаре в многоэтажном доме в Сормове.