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Пожар произошел на Нижегородском опытно-экспериментальном заводе

В 13:34 пожар удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров.
Пожар произошел на Нижегородском опытно-экспериментальном заводе
Источник: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Пожар произошел на опытно-экспериментальном заводе в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о возгорании на предприятии на улице Березовская, 82а поступило спасателям после полудня. На место прибыли 51 пожарный с 12 единицами техники.

Выяснилось, что загорелся одноэтажный склад по хранению полиэтиленовой продукции. При этом здание стоит отдельно от корпусов завода.

В 13:34 пожар удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров. Никто не пострадал.

«На месте пожара работают дознаватели по выяснению причин пожара», — говорится в сообщении.

Ранее сайт Pravda-nn.ru сообщал, что трех человек спасли и 23 эвакуировали на пожаре в многоэтажном доме в Сормове.

пожары
МЧС