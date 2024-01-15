Сумки, банковский карты и ключи чаще всего теряют нижегородцы в автобусах

Чаще всего нижегородцы забывают в общественном транспорте сумки, документы, банковский карты и ключи. Такую статистику подвели по итогам 2023 года специалисты ГКУ НО «ЦРТС».
Согласно информации, за 2023 год в колл-центр пассажирских перевозок поступило 937 обращений о потере вещей. Чаще всего пассажиры теряют сумки, личные документы, банковский карты, зонты, перчатки, ювелирные украшения и телефоны.
Среди необычных потерянных вещей были палки для скандинавской ходьбы, пакет с удобрениями, детское кресло, набор шампуров и даже спиннинг.
В ЦТРС добавили, что в случае потери личных вещей, можно обратиться по телефону 422−28−25.
Напомним, ранее стало известно, какие маршруты стали популярны у нижегородцев по итогам декабря. Среди них, А-90, Т-45, А-48, Т-81, и Т-83.