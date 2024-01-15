Две легковушки и два большегруза столкнулись на трассе в Самарской области

В понедельник, 15 января, днем в Сызранском районе Самарской области произошло серьезное ДТП с участием четырех транспортных средств. Примерно в 13:15 столкнулись легковушки LADA Granta и Hyundai Santa Fe, а также большегрузы ДАФ и МАЗ.
— На 916 км федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» произошло столкновение четырех транспортных средств. С места ДТП с телесными повреждениями госпитализировали в больницу водителей легковых автомобилей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
В настоящее время на месте ДТП работают полицейские, в том числе опрашивают очевидцев случившегося. Сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии и обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта. Причины и обстоятельства произошедшего пока не известны, их предстоит еще установить.