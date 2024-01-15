Две легковушки и два большегруза столкнулись на трассе в Самарской области

В настоящее время на месте ДТП работают полицейские, в том числе опрашивают очевидцев случившегося. Сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии и обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта. Причины и обстоятельства произошедшего пока не известны, их предстоит еще установить.