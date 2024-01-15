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Два человека в легковушке погибли, врезавшись в стоящий грузовик на трассе в Краснодарском крае

Смертельное ДТП произошло рано утром 12 января.
Два человека в легковушке погибли, врезавшись в стоящий грузовик на трассе в Краснодарском крае
Источник: телеграм-канал

В Динском районе 12 января произошло смертельное ДТП с участием «ВАЗа» и грузовика «Hyundai».

Установлено, что ДТП произошло в 06:00. 38-летний водитель, управлявший отечественной легковушкой, превысил скорость и врезался в большегруз, стоящий на обочине.

В результате происшествия, виновник аварии и его 32-летний пассажир получили смертельные травмы. Они скончались до приезда медиков.

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители, сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

ГИБДД