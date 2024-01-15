Два человека в легковушке погибли, врезавшись в стоящий грузовик на трассе в Краснодарском крае

В Динском районе 12 января произошло смертельное ДТП с участием «ВАЗа» и грузовика «Hyundai».
Установлено, что ДТП произошло в 06:00. 38-летний водитель, управлявший отечественной легковушкой, превысил скорость и врезался в большегруз, стоящий на обочине.
В результате происшествия, виновник аварии и его 32-летний пассажир получили смертельные травмы. Они скончались до приезда медиков.
В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители, сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.