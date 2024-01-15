В закрытом аэропорту Анапы совершил экстренную посадку поврежденный военный самолет ИЛ-22

Сообщения об этом были опубликованы в ряде телеграм-каналов и пабликов. Как передает «Военный обозреватель», вечером 14 января бомбардировщик ИЛ-22 осуществлял патрулирование над Азовским морем, когда был поражен огнем с земли. После этого, по данным указанного телеграм-канала, военный самолет был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Анапы, закрытом на прием и выпуск гражданских судов в феврале 2022 года в связи с проведением СВО.