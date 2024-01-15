В закрытом аэропорту Анапы совершил экстренную посадку поврежденный военный самолет ИЛ-22

В социальных сетях 15 января появилась информация о российских самолетах, которые были якобы сбиты над Азовским морем.
Сообщения об этом были опубликованы в ряде телеграм-каналов и пабликов. Как передает «Военный обозреватель», вечером 14 января бомбардировщик ИЛ-22 осуществлял патрулирование над Азовским морем, когда был поражен огнем с земли. После этого, по данным указанного телеграм-канала, военный самолет был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Анапы, закрытом на прием и выпуск гражданских судов в феврале 2022 года в связи с проведением СВО.
«Профильные ресурсы смогли зафиксировать радиообмен с диспетчерами аэропорта по открытой связи, где говорится о подготовке самолета к экстренной посадке с запросом на пожарных и медиков», — сообщает «Военный обозреватель».
Помимо этого в Сети распространялись сообщения о том, что вторым бортом, который мог получить повреждение из-за открытого с земли огня, стал самолет А-50. Официальной информации от Министерства обороны РФ по поводу произошедшего на данный момент нет.
Однако днем в понедельник на вопрос, связанный с возможным поражением российских самолетов, ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель главы государства сообщил журналистам, что информации по данной ситуации нет.
«Потом все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции, и поэтому я рекомендую обращаться в министерство обороны», — цитируют РИА «Новости» Дмитрия Пескова. «Новая Кубань» продолжает следить за развитием событий по данной теме.