В Краснодаре мужчины продавали фотосессии с совами в парке Галицкого

В Краснодаре в парке Галицкого на минувших выходных были замечены двое мужчин с совами.
«Бизнесмены» предлагали прохожим сделать фото с птицами за деньги. Кадры с предпринимателями и их пернатыми напарниками были опубликованы в социальных сетях. Некоторые граждане соглашались сделать снимок на память с птицами.
Однако большинство граждан обходили фотоживодеров, отказываясь от их услуг. Подписчиков кубанских пабликов возмутила данная ситуация. Горожане выразили свое недовольство тем, как «бизнесмены» используют сов для личной выгоды.
Выложенные в Сеть кадры привлекли внимание сотрудников правоохранительных органов. На данный момент полиция проводит проверку в отношении мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
«В ходе проверки будут установлены личности мужчин, предлагавших платные услуги по фотографированию граждан с птицами, после чего будет принято законное решение и их действиям дана правовая оценка», — уточнили стражи порядка.