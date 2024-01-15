Поезд сбил стрелочника в Карагандинской области

АО «Шубаркуль комир» на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщило, что 15 января 2024 года на внутренних железнодорожных путях произошел несчастный случай, повлекший гибель сотрудника.