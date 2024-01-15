Сгоревшие миллиарды: Как выглядит после пожара склад Wildberries в Петербурге и что выяснило следствие

Пожар на складе Wildberries начался в 7:42 в субботу, 13 января. Загорелся отсек с пленкой, которой упаковывали паллеты. Незадолго до этого рабочие жаловались на запах газа. По их словам, когда произошло возгорание, пожарная сигнализация не сработала. Однако в Wildberries опровергают это и заявляют, что «сигналка» работала штатно. Огонь перекинулся на полки с химией. В панике и давке эвакуировали более 1200 человек. За два часа ранг пожара повысили до максимального, огонь перекинулся на 70 тысяч квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось только днем 14 января. Жертв и пострадавших нет.