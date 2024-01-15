Сгоревшие миллиарды: Как выглядит после пожара склад Wildberries в Петербурге и что выяснило следствие

Расплавленные искореженные руины — это все, что осталось от 70 тысяч квадратных метров склада Wildberries, на котором произошел пожар ранним утром 13 января. Это был чуть ли не крупнейший сортировочный центр, где отгружали около девяти процентов товаров компании в пункты выдачи заказов по всей России. Пока страховики подсчитывают убытки (от 10 до 15 млрд рублей), а СК расследует уголовное дело, небольшие группы пожарных продолжают проливать тлеющие конструкции. Ликвидация ЧП идет уже третий день.
«БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАВЯТ».
— Частично уцелела только одна стена склада. Крыша рухнула по всему периметру. Весь товар сгорел, хотя из разговоров пожарных понятно, что они находят какие-то уцелевшие фрагменты вещей. Дым виднеется с нескольких сторон. Из-за проливки конструкций все руины покрыты льдом и сосульками. Сколько потребуется на разбор завалов — никто не говорит, долго даже по самым смелым прогнозам, — передает фотокорреспондент spb.kp.ru с места происшествия.
На месте есть и несколько рабочих уничтоженного склада. Возвращаются за уцелевшими вещами.
— Нам выдали нашу одежду. К сожалению, телефон и документы сгорели, но их потерю должны компенсировать. Без работы не оставят. На этой или следующей неделе руководство арендует новый бокс, нас переведут туда. Ждем адрес и конкретики, — поделился упаковщик Владимир.
Первые выплаты компенсации продавцам товаров начали 15 января. Заказы и доставка осуществляются в штатном режиме. Клиентам, чей купленный товар сгорел, возвращают деньги, либо привозят вещь с другого комплекса. Сейчас основная нагрузка легла на другой склад Wildberries на окраине Петербурга, но длинных пробок из фур там нет. Как нет и пострадавших и погибших в ЧП.
— На утро 15 января родственники не смогли связаться с 12 рабочими склада по причине отсутствия телефона, — уточняют в Wildberries. — Однако никто из сотрудников не числится пропавшим. Горячая линия для родственников рабочих все еще доступна по телефону +7 495−775−55−57.
НАЧАЛЬСТВО ЖДЕТ ДОПРОС.
Ранее spb.kp.ru писала, что Госстройнадзор не выдал владельцам склада разрешение на ввод в эксплуатацию. В Wildberries получили от надзирающего ведомства только документ, подтверждающий, что построенный объект соответствует своему проекту. Это случилось в конце 2021 года. С тех пор до момента пожара на склад ни разу не приходили с проверками, что следует из базы данных СПАРК.
Поэтому неудивительно, что СК возбудил уголовное дело именно по статье о злоупотреблении полномочиями. Ведь, по сути, комплекс два года работал незаконно.
— Скоро будут допрошены люди из числа руководства сгоревшего склада. Продолжается осмотр места ЧП. В деле пока нет подозреваемых. Проверяется, как управляющие сортировочного центра соблюдали правила противопожарной безопасности, — сообщил источник spb.kp.ru в правоохранительных органах.
Добавим, что виновным в пожаре может грозить как штраф в размере до 200 тысяч рублей, так и до четырех лет колонии.
КОНКРЕТНО.
Пожар на складе Wildberries начался в 7:42 в субботу, 13 января. Загорелся отсек с пленкой, которой упаковывали паллеты. Незадолго до этого рабочие жаловались на запах газа. По их словам, когда произошло возгорание, пожарная сигнализация не сработала. Однако в Wildberries опровергают это и заявляют, что «сигналка» работала штатно. Огонь перекинулся на полки с химией. В панике и давке эвакуировали более 1200 человек. За два часа ранг пожара повысили до максимального, огонь перекинулся на 70 тысяч квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось только днем 14 января. Жертв и пострадавших нет.