В Самарской области из-за метели ограничено движение еще на 10 участках трасс

Это связано со снегопадом и ограниченной видимостью. Об этом сообщает министерство транспорта и автодорог региона.



В частности, движение ограничено на пяти участках трассы М-5, двух участках дороги Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» и на дорогах Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград», Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к Самаре» и А-300.



До этого в понедельник ограничивалось движение на других участках дорог в Самарской области. При этом в Сызранском районе на трассе М-5 во время снегопада произошло ДТП с двумя авто и двумя грузовиками. В результате аварии пострадали два человека.



Георгий Портнов.