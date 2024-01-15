Задержание казахстанца в Китае прокомментировали в МИД

«Несколько лет назад, когда он был гражданином Китая, он попал в автомобильную аварию — однако он уехал в Казахстан, не решив проблему с другой стороной. Когда в этот раз он приехал в Китай, местная полиция потребовала от него решить эту проблему и затем двигаться дальше. Сейчас никаких проблем нет. После того, как он решил свою проблему с другой стороной, он взял свой паспорт и выехал. Не было ни одного дня ареста или насилия. Сейчас он вернулся в Казахстан», — сообщил Смадияров.