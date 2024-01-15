Автобус с людьми провалился под землю в Павлодарской области: поиск продолжается

В МЧС рассказали, что на месте поисково-спасательных работ на территории АО «Майкаинзолото» продолжаются работы по расширению коллонного пути для проезда техники ко дну обвала. В круглосуточном режиме работает 20 единиц тяжелой техники. За все время работ вывезено более 180 тысяч тонн грунта и горной породы. Работы ведутся с соблюдением всех мер безопасности.