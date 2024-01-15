Умер второй рабочий, попавший под поезд на ГОКе в воронежском Павловске

Умер 62-летний электромеханик, который попал под поезд на предприятии «Павловск Неруд» в Воронежской области. В результате инцидента мужчине ампутировали правую ногу ниже колена. Рабочий скончался в больнице в четверг, 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Воронежской области в понедельник, 15 января.