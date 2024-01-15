Судэксперты назвали причину смерти двух студентов в гараже в Горках

Трагедия произошла в 4 января 2024 года. По информации Следственного комитета, в названную дату в гараже нашли тела двух студентов, 20 и 21 года. При проверке было установлено, что они отмечали сдачу экзамена, после чего устроили посиделки в гараже, который арендовали. Уточняется, что в момент обнаружения трупов на передних сиденьях машину, ключ находился в замке зажигания, однако двигатель не работал.