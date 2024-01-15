Судэксперты назвали причину смерти двух студентов в гараже в Горках

Судебные эксперты назвали причину смерти двух студентов в арендованном ими гараже в Горках. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Трагедия произошла в 4 января 2024 года. По информации Следственного комитета, в названную дату в гараже нашли тела двух студентов, 20 и 21 года. При проверке было установлено, что они отмечали сдачу экзамена, после чего устроили посиделки в гараже, который арендовали. Уточняется, что в момент обнаружения трупов на передних сиденьях машину, ключ находился в замке зажигания, однако двигатель не работал.
При проведении экспертиз выяснилось, что в крови умерших студентов был обнаружен этиловый спирт в концентрации, которая говорит про легкую степень опьянения. Кроме того, в крови нашли смертельную дозу карбоксигемоглобина. Проведенная химэкспертиза позволила специалистам сделать вывод о том, что смерть студентов наступила от острого отравления угарным газом, который выделяется вместе с выхлопными газами в момент работающего двигателя машины, а также накапливается в замкнутом помещении.