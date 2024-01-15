«Автозаводская» линия около получаса не работала в Минске

МИНСК, 15 янв — Sputnik. «Автозаводская» линия метро временно не работает в Минске, сообщили пассажиры подземки.
Эту информацию Sputnik Беларусь подтвердили в пресс-службе Минского метрополитена.
«По причине неисправности оборудования, приостановлено движение на Автозаводской линии метро», — уточнили в пресс-службе.
В данный момент ведутся работы, чтобы восстановить движение.
Как передает корреспондент Sputnik, в метрополитене по громкой связи объявили, что переход со станции «Купаловская» на «Октябрьскую закрыт».
Позже в метрополитене сообщили, что в 17:45 движение поездов по «Автозаводской» было восстановлено. Минская подземка заработала в штатном режиме.