У берегов Йемена ракета попала в судно, которое может принадлежать США

Как писал Лайф, бомбардировки Йемена со стороны США и их союзников начались ночью 12 января в ответ на захваты кораблей в Красном море со стороны хуситов. В следующую ночь случился новый удар, его целью стал радар. 13 января военно-морскую базу хуситов атаковали в третий раз. 14 декабря в северной части йеменской провинции Ходейда был совершён удар по объекту, принадлежащему хуситам, но США заявили о непричастности к атаке.