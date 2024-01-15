У берегов Йемена ракета попала в судно, которое может принадлежать США

По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), воздушный удар был нанесён в 95 морских милях от йеменского города Аден.
Других подробностей UKMTO не приводит.
При этом британская компания Ambrey, специализирующаяся на вопросах морской безопасности, сообщила, что судно могло принадлежать США и ходить под флагом Маршалловых Островов, а атаку могли совершить йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы).
Как писал Лайф, бомбардировки Йемена со стороны США и их союзников начались ночью 12 января в ответ на захваты кораблей в Красном море со стороны хуситов. В следующую ночь случился новый удар, его целью стал радар. 13 января военно-морскую базу хуситов атаковали в третий раз. 14 декабря в северной части йеменской провинции Ходейда был совершён удар по объекту, принадлежащему хуситам, но США заявили о непричастности к атаке.