В Ростовской области в ДТП погибли две женщины и ребёнок

Трагедия произошла около шести вечера 14 января на автодороге «Котельниково-Песчанокопское». По предварительным данным, водитель «ВАЗ 21103» выехала на встречную полосу, но из-за плохой погоды не справилась с управлением. В результате легковушку занесло и она врезалась в грузовик Scania. После этого машины съехали в правый резерв дороги.