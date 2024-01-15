Алматинского физрука обвинили в систематический побоях школьников

«Он меня ударил по ребрам, у меня сейчас болят все ребра уже четвертый день, живот, возле живота. Когда он меня ударил, он мне сказал, если я пожалуюсь, он мне даст “шапалак”. Он выворачивает руки всем моим одноклассникам, кто не берет форму, и всем угрожает так. Я уже боюсь идти в школу, потому что думаю, что он может мне что-то сделать».