К 1 000 приближается число погибших лебедей в Мангистау

АЛМАТЫ, 15 янв — Sputnik. На озере Караколь (в 10 км от Актау) уже обнаружили 968 мертвых птиц. Еще 20 лебедей обнаружили на берегу моря в Каракиянском районе, пишет «Лада».
Об этом сообщил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов.
«На озере Караколь обнаружено 968 штук мёртвых лебедей. Также 20 штук погибших птиц были найдены на берегу моря в Каракиянском районе. По данным на 14 января численность погибших птиц дошла до 988 особей», — сказал он.
В акимате Каракиянского района подтвердили, что были найдены тушки 20 мертвых лебедей на берегу моря вблизи села Курык.
Заместитель акима района Асан Чукин заявил, что введены временные ограничения доступа людей к берегу моря.
Впервые о гибели лебедей заговорили в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод из отеля Rixos. На видео с квадрокоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
Генеральный менеджер отеля «Rixos Water World Aktau» Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь. По его заявлению, из-за отсутствия центральной канализационной системы во время строительства отеля, проект очистки сточных вод и сброс в озеро был утвержден. Он подчеркнул, что у отеля имеются все необходимые разрешительные документы и «Rixos Water World Aktau» заинтересован в объективном расследовании трагедии на Караколе. Департамент отеля назначил внеплановую проверку отеля.