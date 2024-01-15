К 1 000 приближается число погибших лебедей в Мангистау

Генеральный менеджер отеля «Rixos Water World Aktau» Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь. По его заявлению, из-за отсутствия центральной канализационной системы во время строительства отеля, проект очистки сточных вод и сброс в озеро был утвержден. Он подчеркнул, что у отеля имеются все необходимые разрешительные документы и «Rixos Water World Aktau» заинтересован в объективном расследовании трагедии на Караколе. Департамент отеля назначил внеплановую проверку отеля.