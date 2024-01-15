Тысячи роз сожгли в Караганде из-за завезенного вредителя

По данным корреспондентов, розы, выращенные в Эквадоре и привезенные в Казахстан, не прошли фитосанитарный контроль. Специалисты осмотрели больше 300 тысяч бутонов и в 4 тысячах роз в итоге обнаружили опасного вредителя, который не подлежит обеззараживанию. Суд постановил уничтожить опасные растения, а также оштрафовал поставщика на 103 500 тенге.
«Западный цветочный трипс — это так называемый вредитель, который входит в перечень карантинных объектов. А карантинный объект — это вредитель, возбудитель болезни растений или сорняк, который может принести вред растениям и растительной продукции в целом. Представляете, какая огромная работа — каждый из них проверять, в лаборатории проводить», — объяснил пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства РК Дамир Егизбаев.