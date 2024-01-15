Генпрокуратура подала иск о национализации «Рольфа»

В случае удовлетворения иска государству перейдут все акции «Рольфа», принадлежащие «Деланс Лимитед» и «Рольф Моторс», также 100% долей в уставных капиталах «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», «Рольф Тех» как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции, уточнило ведомство.
РБК направил запрос в «Рольф», Сергей Петров отказался от комментариев.
«Рольф» — крупнейший продавец автомобилей в стране. В декабре 2023 года компанию передали под временное управление Росимущества, такое решение принял президент Владимир Путин. Кремль пояснял, что это сделано в связи с экономической целесообразностью и международной экономической конъюнктурой.
Журналисты во время конференц-колла пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова обратили его внимание на то, что «Рольф» — российская компания. «Нет, там же и разные офшорные владения, и так далее. Она — российская компания, но, как вы понимаете, различные схемы владения, которые требовали вмешательства», — ответил он.
Основатель «Рольфа» Сергей Петров, комментируя РБК передачу акций Росимуществу, назвал это решение «правовым беспределом». В целом он описал ситуацию в экономике и стране так: «Я не знаю, как инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно. По-моему, государство стреляет в ногу себе». Материал дополняется.