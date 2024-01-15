Генпрокуратура подала иск о национализации «Рольфа»

Основатель «Рольфа» Сергей Петров, комментируя РБК передачу акций Росимуществу, назвал это решение «правовым беспределом». В целом он описал ситуацию в экономике и стране так: «Я не знаю, как инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно. По-моему, государство стреляет в ногу себе». Материал дополняется.