В Кишиневе за неделю выросло число случаев заражения COVID-19

КИШИНЕВ, 15 янв — РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Кишиневе за последнюю неделю выросло на 30%, сообщил заместитель начальника столичного главного управления медико-социальной помощи Владимир Болокан, уточнив, что в большинстве это средние или легкие случаи.
«В Кишиневе наблюдается незначительное снижение числа случаев острых вирусных респираторных инфекций, однако за последнюю неделю количество пациентов с диагнозом COVID-19 увеличилось на 30%. К счастью, большинство — это средние или легкие случаи. Призываем людей быть внимательными и соблюдать меры защиты, особенно в местах массового скопления людей», — заявил Болокан, подчеркнув, что запас вакцины от гриппа использован на 99,6% из 80 тысяч распределенных доз.
Он также отметил, что в центре приема и ориентации людей без постоянного места жительства в Кишиневе в настоящее время проживают и получают питание и медицинскую помощь более 70 человек.
Ранее пресс-служба Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) сообщила, что количество новых случаев заражения коронавирусом в Молдавии за первую неделю нового года достигло 833, также от последствий COVID-19 скончались пять человек. При этом случаев заражения сезонным гриппом стало в три раза больше по сравнению с выявленными 74 случаями неделей ранее. На 12,7% выросло количество пациентов с ОРВИ.