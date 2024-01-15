В Кишиневе за неделю выросло число случаев заражения COVID-19

Ранее пресс-служба Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) сообщила, что количество новых случаев заражения коронавирусом в Молдавии за первую неделю нового года достигло 833, также от последствий COVID-19 скончались пять человек. При этом случаев заражения сезонным гриппом стало в три раза больше по сравнению с выявленными 74 случаями неделей ранее. На 12,7% выросло количество пациентов с ОРВИ.